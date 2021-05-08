إحباط تهريب مناظير جراحية «ودباسة معدة» بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، من إحباط محاولة تهريب من المناظير الجراحية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه في راكب أمريكي الجنسية قادم من أمريكا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، ووتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد الاشتباه.

بالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 30 جهاز منظار جراحي ودباسة معدة و160 دبوس معدة و800 علبه خيوط جراحية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، ااتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 68 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.