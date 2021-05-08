الوزير: الانتهاء من أرصفة وساحات المحطة متعددة الأغراض بالإسكندرية نهاية 2021

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، موقع المحطة متعددة الغراض بميناء الإسكندرية، لمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي وصلتبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلى 57 %.

واستعرض الوزير مع رئيس الشركه المصرية للمحطات متعددة الأغراض كافة الإجراءات وخطة العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام القادم والمتمثلة في شراء الأوناش العملاقة للرصيف وإنشاء البنية التحتية الخاصة بالإدارة الإلكترونية ومركز البيانات، كما اطلع الوزير من استشاري المشروع على تصميمات أعمال المرافق بساحات التداول للمحطة والشركات التي سيبدأ العمل بها.

في نهاية الجولة، أكد وزير النقل أهميه ربط الأعمال كافة بموعد التشغيل وتزامنها طبقا لتوقيتات تتابعها، حيث من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام2021، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، كما استعرض رئيس الشركه تطورالتعاون مع الشركه الفرنسية cma cgm في تطور الأعمال لتجهيز المحطة التي تعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.



كما تابع وزير النقل مشروع إنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه -2 سيارات وواحد أعلى السكة الحديد- للمساهمة في تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز، أيضا أعمال إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشرياني بطول 3.5 كم بنسبة تنفيذ 85%.



بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء رصيف 3/85 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/سنة، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع التي بلغت نسبة تنفيذه 78%.



كما تفقد الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 92 %.



وفي ختام جولته تفقد الوزير مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية، والتي تبلغ مساحتها 44 فدانا، حيث تابع مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات وزارة النقل، حيث تم تنفيذ 82% من المشروع، ويشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضريللمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري وتنفيذ الشبكات الخدمية (مياه، صرف، حريق، ري)، وتخطيط شبكة الكهرباءوالاتصالات، وتبلغ التكلفة 305 ملايين جنيه وجاري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات، وإنشاء أسوار جمركية وساحات، كما تجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية، ووجه الوزير رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.



وعلى هامش جولته، أكد وزير النقل في تصريحات صحفية، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وتابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، كما اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.