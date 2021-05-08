السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين قافلة طبية مجانية فى كل التخصصات بالخفيج بالإسماعيلية

الدكتور محمد إبراهيم
الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية

أعلن الدكتور محمد إبراهيم، مدير إدارة القصاصين الصحية، تنظيم قافلة طبية مجانية في كل التخصصات في وحدة الخفيج التابعة لقرية السلام بمركز ومدينة القصاصين على مدار يومي “10، و11” مايو الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وأكد إبراهيم، أنه متاح لجميع المرضى إجراء الكشوفات مجانًا، في جميع التخصصات من بينها «الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أنف وأذن، مسالك بولية، رمد، العظام، وغيرها من مختلف التخصصات»، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان وتحويل أصحاب العمليات والحالات التي تستدعي تحويلها للمستشفى وإجراء كل الإجراءات لها مجاناً.

وأضاف إبراهيم، أنه سيتم صرف الأدوية المجانية للمرضى من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجاناً.

فيما تكثف مديرية الصحة برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القوافل الطبية الشاملة، خاصة فى المناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة «حياة كريمة» والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

فيما أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

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