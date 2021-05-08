السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي

السيد القصير
السيد القصير

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اللواء طارق الشربيني، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، ورؤساء 6 شركات تابعة لها، وهى (العقارية،  وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، العربية لاستصلاح الأراضي، مساهمة البحيرة، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لألبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"). 
 

وناقش القصير مع رؤساء الشركات أوضاعها والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب، أيضا موقف العمليات المسندة لهم والموقف التنفيذي لها.


ووجه وزير الزراعة بأهمية الدخول فى عمليات جديدة ورفع مستوى جودة التنفيذ خاصة، وأن الفرصة مواتية للدخول فى عمليات أكثر فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا وبالأخص مشروعات تبطين الترع والمساقي ومنظومة تحديث الري، وجاري أيضا مشروع تطوير المساقي والمراوي، فضلا عن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وما يحتاجه ذلك من حفر آبار وشبكات طرق واستصلاح وكافة أعمال البنية التحتية. 
 

وزير الزراعة، طالب رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم لدى الغير من أجل توفير سيوله وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها والتخلص من أي أصول غير مستغلة بأسلوب اقتصادي. 


ووجه وزير الزراعة مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة التنسيق مع الشركة القابضة والشركات التابعه لحل أي معلقات وتسوية أي موضوعات بينهما.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر  القرار رقم 324 لسنة 2020، بشأن اعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية المرافقة لهذا القرار.

وزير الزراعة يبحث اوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والشركات التابعة

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

القصة الكاملة لمصرع 6 وإصابة 13 حاولوا إنقاذ عامل سقط بغرفة صرف صحى فى المنيا

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

كواليس استجواب مرتكب مذبحة الفيوم.. يعالج نفسيا من الاكتئاب وذبح أسرته في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين