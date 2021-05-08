وزير الزراعة يبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اللواء طارق الشربيني، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، ورؤساء 6 شركات تابعة لها، وهى (العقارية، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، العربية لاستصلاح الأراضي، مساهمة البحيرة، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة لألبحاث والمياه الجوفية "ريجوا").



وناقش القصير مع رؤساء الشركات أوضاعها والإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب، أيضا موقف العمليات المسندة لهم والموقف التنفيذي لها.



ووجه وزير الزراعة بأهمية الدخول فى عمليات جديدة ورفع مستوى جودة التنفيذ خاصة، وأن الفرصة مواتية للدخول فى عمليات أكثر فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليا وبالأخص مشروعات تبطين الترع والمساقي ومنظومة تحديث الري، وجاري أيضا مشروع تطوير المساقي والمراوي، فضلا عن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وما يحتاجه ذلك من حفر آبار وشبكات طرق واستصلاح وكافة أعمال البنية التحتية.



وزير الزراعة، طالب رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم لدى الغير من أجل توفير سيوله وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها والتخلص من أي أصول غير مستغلة بأسلوب اقتصادي.



ووجه وزير الزراعة مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة التنسيق مع الشركة القابضة والشركات التابعه لحل أي معلقات وتسوية أي موضوعات بينهما.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر القرار رقم 324 لسنة 2020، بشأن اعتماد اللائحة الإدارية الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية المرافقة لهذا القرار.