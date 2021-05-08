أصحاب المحال بمطروح يطالبون بتعديل مواعيد الغلق: طبيعة المحافظة مختلفة

طالب محمد جمال المتحدث باسم أصحاب المحال التجارية في مطروح، من اللواء خالد شعيب قائد الإقليم، بالنظر في مواعيد التشغيل للمحال التجارية طبقا لطبيعة المحافظة السياحية أسوة بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث باسم أصحاب المحال التجارية لـ"الدستور" أن القانون أعطى الصلاحية إلى المحافظين في تعديل المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية في المدن السياحية، مضيفا أن أصحاب المحال التجارية لا يعملون إلا في موسم الصيف والأعياد.

وأضاف محمد جمال أنه تم استثناء المحال التجارية السياحية في محافظة البحر الأحمر من قرارات الغلق، مطالبا باستثناء محافظة مطروح وغلق المحال التجارية بمطروح في الساعه 12 منتصف الليل بدلا من 9 مساءً.

وأكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية في محافظة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور، أنه سيتم على الفور مخاطبة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء وذلك للنظر في قرار غلق المحال التجارية الجديدة نظرا لطبيعة المحافظة السياحية مرددا " يتم التواصل الدائم مع التجار وعمل اللازم .. متفائلين بالخير ".

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بغلق المحال التجارية في التاسعة مساءا للحفاظ على تنفيذ الإحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ورصدت "الدستور" قيام قيادات مجلس ومدينة مرسى مطروح بمشاركة الأجهزة الأمنية وقسم شرطة المرافق وشن حملات لمتابعة تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمولات من الساعة 9 مساء.

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في تصريحات لـ"الدستور إنه تم تنفيذ حملة برئاسته وقيادات المجلس وبالتعاون مع قسم شرطة المرافق ومديرية أمن مطروح للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن 90% من أصحاب المحال ملتزمون بالإجراءات.