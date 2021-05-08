غرق «تروسيكل» بمشروع ترعة ناصر بالعامرية غرب الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط تروسيكل بترعة "مشروع ناصر" بمنطقة العامرية، مما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 آخرين، وسؤال المصابين عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق تروسيكل فى ترعة ناصر الكائنة بدائرة القسم، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهرى رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط تروسيكل يستقله 12 عاملا باليومية بشركة الروضة، جميعهم مقيمين بقرية الجلاء بالعامرية، بترعة ناصر بمنطقة محطة أربعة، ما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 آخرين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة 26 عاملا نتيجة انقلاب أتوبيس بمنطقة الهوارية طريق برج العرب بسبب سوء الأحوال الجوية، وسؤال المصابين حول الواقعة.



تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس شركة فرج الله بطريق الهوارية أثناء توجههم للعمل.



على الفور انتقل ضباط مباحث قسم برج العرب، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب الأمطار الغزيرة، كما أدى إلى انقلاب الأتوبيس وتسبب في إصابة ٢٦ عاملا من كفر الدوار محافظة البحيرة.



تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم وتم حجز 12 مصابا بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وخروج باقي المصابين بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية فى انتشال جثتين من ضحايا التروسيكل الغارق بترعة "مشروع ناصر" بمنطقة العامرية، فيما يستمر البحث عن 3 آخرين.