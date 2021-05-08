السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بنتي معاقة ولا تتكلم».. أقوال والد طفلة تعرضت لهتك العرض على يد طفل معاق بالمرج

محكمة
محكمة

حصلت “الدستور” على أقوال والد طفلة تعرضت لهتك العرض على يد ابن شقيقته بالمرج، في القضية رقم 793 لسنة 2021 إداري الطفل، والصادر قرار بإيداع الطفل في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.

وقال والدي المجني عليها «أيمن . م » 41 سنة_عامل، إنه أثناء تواجده في العمل ورد اتصال من شقيقته تطلب منه الحضور للمنزل عقب تعرض ابنته المجني عليها للإصابة، فتوجه على الفور للمنزل وتبين إصابتها عند فتحة الشرج، فتوجه للمستشفى وتم الكشف عليها.

وأضاف الأب أن شقيقته هي المسئولة عن رعاية بنته، نظرًا لكونها تحتاج رعاية خاصة، وذلك بسبب مرض زوجته وتعرضها لمرض ضعف التركيز والذاكرة، وأضاف أنه شقيقته أكدت أنها سمعت صراخ ابنته وتبين أنها مصابة من الأسفل، وتابع “ابنتي لا تستطيع الكلام بسبب إعاقتها الذهنية”. 

وتابع الأب أنه اكشف قيام نجل شقيقة المعاق بارتكاب الواقعة، "وأنا وجهت ليه اتهام بهتك عرض بنتي بالقوة وإحداث إصابتها بفتحة الشرج والفتحة التناسلية، وأنا معرفش قصده ايه علشان هو مريض ومعاق ذهنيا».

أقوال الأم

وقالت والدة المتهم إنها ترعى المجني عليها لمرضها، كما أن نجلها معاق ذهنيا، مضيف “ويوم الواقعة كانت والدتي مريضة، وعقب عودتي اكتشفت تعرض المجني عليها لهتك العرض على يد نجلي، وأنا مطلقة وعندي بنت بس هي عايشة مع والدها، وأنا عايشة مع والدتي”.

تعود تفصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عقب تعرض «هايدي أيمن» 5 سنوات للاعتداء الجنسي عليها، عل يد ابن خالتها المعاق  «محمد سعد،» 13 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

هتك عرض المرج معاقة طفل النيابة

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