السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا: إعطاء 15.2 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء 15.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.
 

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 313 ألفا و139 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
 

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 20 أسبوعا.
 

ووفقا للبيانات، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكوفيد19- في كندا 28ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 24 ألفا و523 حالة وفاة.
 

ومضى عام و14 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.
 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية كورونا كندا اللقاحات المضادة التطعيم في كندا

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