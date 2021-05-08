السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعفاءات من قيود كورونا لمن تلقوا اللقاح والمتعافين في ألمانيا اعتبارا من الأحد

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يدخل مرسوم للحكومة الألمانية بإعفاء الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد19- من العديد من قيود مكافحة الجائحة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت، وذلك بعد أن تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم.

وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أقرا المرسوم في وقت سابق.

ويقدم المرسوم لمن تناولوا التطعيم والمتعافين بصورة تلقائية تسهيلات كانت سارية حتى الآن فقط للأشخاص أصحاب المسحات السلبية، شريطة الحصول على جرعتي التطعيم بالكامل أو التعافي من مرض كوفيد.19-
 

وتتضمن هذه التسهيلات إتاحة اللقاءات بين هؤلاء الأشخاص بدون قيود كما لن يتم احتسابهم ضمن العدد المسموح بمشاركته في اللقاءات المقيدة، أي أنه من الممكن لشخصين غير ملقحين أن يلتقيا في الأماكن التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا مع عدد غير محدود من الملقحين والمتعافين.
 

ولم تعد قيود الخروج ليلا تسري على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين من المرض، ولن يخضعوا للحجر الصحي عقب العودة من السفر إلا في حالات استثنائية - على سبيل المثال، إذا جاءوا من منطقة تنتشر فيها متغيرات للفيروس. 

ولم يعد الاختبار السلبي ضروريا للمذكورين أعلاه للقيام بالتسوق أو حجز موعد عند مصففي الشعر.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس
كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و507 آلاف و673 بعد تسجيل 15685 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84648 بعد تسجيل 238 وفاة جديدة.


إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس  843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

مرض كوفيد مكافحة الجائحة كورونا قيود كورونا المانيا

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

بعد عرضها في «الاختيار2».. مراحل محاكمة المتهمين بخلية الواحات الإرهابية وإعدام المسماري

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

كواليس استجواب مرتكب مذبحة الفيوم.. يعالج نفسيا من الاكتئاب وذبح أسرته في 10 دقائق

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين