تحرير 119 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية في تنفيذ حملات متابعة القرارات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

قال محافظ المنيا، إنه تم تحرير 119 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، وذلك مساء أمس الجمعة ، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف تنظيم الحملات لمتابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء المواطنين الكمامات الواقية والحفاظ على مسافات التباعد ونسب الاستيعاب، والقضاء على أي تجمعات من المواطنين.

وكان محافظ المنيا، قد أجري جولة تفقدية ، رافقه فيها نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لمتابعة مدي التزام المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وشملت الجولة حي غرب المدينة وحي جنوب وكذلك شارع مصر بمنطقة كورنيش النيل وعدد من ميادين المدينة.

كان محافظ المنيا، قد وجه كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءاً، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

أضاف محافظ المنيا، انه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة ازمة فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة بكافة مراكز المحافظة، مؤكدا انه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد وفقا للمعايير المحددة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين.

شدد المحافظ، على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين

حملات متابعة قرارات الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الأحترازية

حملات متابعة قرارات الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الأحترازية

حملات متابعة قرارات الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الأحترازية

حملات متابعة قرارات الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الأحترازية

حملات متابعة قرارات الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الأحترازية

حملات متابعة قرارات الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الأحترازية