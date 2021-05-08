دمر خط إنتاج برتقال.. تفحم 4 آلاف متر في حريق شركة لتصدير الموالح بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس 10 ساعات من حريق بشركة تصدير موالح على مساحة 6 الاف متر التهمت النيران 4 آلاف متر منها مخلفة خسائر بلغت ملايين الجنيهات دون خسائر بشرية.



وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل داخل مزرعة بجوار سجن القطا في مركز منشأة القناطر، ترأس اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قوة من رجال الدفاع المدني بـ7 سيارات إطفاء وفور الوصول الى موقع الحريق تبين أن الحريق على مساحة كبيرة فتم الدعم ب 7 سيارات أخرى من الإدارة العامة الحماية المدنية وقوات إطفاء القاهرة والبحيرة والمنوفية ليصل العدد إلى 14 سيارة إطفاء بخزانات كبيرة.



واستمرت قوات الحماية المدنية في محاولات السيطرة على النيران لمدة 10 ساعات حيث اشتعلت الساعة العاشرة مساء وتم اخمادها الساعة السابعة من صباح اليوم التالي وإجراء عمليات التبريد لمنع تجددها مرة أخرى، ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها الى الأراضي الزراعية المحيطة بالمزرعة المشتعلة.



وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان الحريق نشب في شركة تصدير موالح بمنطقة مطلع السنباطي بجوار سجن القطا في مركز منشأة القناطر تقع على مساحة 6 آلاف متر تحتوى على "هنجر" ضخم من طابقين عبارة عن ثلاجة كبيرة لحفظ الفاكهة وخط لإنتاج البرتقال والليمون وكمية من البلاستيك والكرتون بالإضافة إلى جراج كبير لسيارات نقل الفاكهة.



وأضافت التحريات أن قرابة 60 عامل فوجئوا بتصاعد ادخنة كثيفة من الثلاجة فحاولوا إخماد النيران بطفايات الحريق الا أنهم لم يتمكنوا من اخمادها لتصاعدها بشكل سريع فتم إبلاغ النجدة وأخلى العمال المزرعة بالكامل قبل اصابة اي منهم، وأسفر الحريق عن تدمير ثلاجة حفظ الفاكهة وخط الانتاج حيث تفحمت 4 آلاف متر بالكامل.



ورجحت التحريات المبدئية ان الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء فتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة التي امرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب الحريق.