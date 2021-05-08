السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

20 مليون جنيه لافتتاح محطة صرف أولاد خلف في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

واصلت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الجولة التى أجرتها اليوم السبت، لافتتاح مشروعين بقطاع التعليم والصرف الصحى بقيمة إجمالية بلغت ٢٦.٣٢٥.٩٩٢ مليون جنيه، بإطلاق إشارة البدء وازاحة الستار عن لوحة افتتاح مشروع صرف صحي قرية أولاد خلف بمركز فارسكور وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

جاء ذلك بحضور أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وم. محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، ورمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب.

واستمعت "المحافظ" إلى شرح مفصل عن المشروع الذى يبلغ عدد المستفيدين منه ١٠٤٥٠ نسمة بتكلفة بلغت ٢٠ مليون جنيه، إذ يتضمن محطة رفع فرعية، وشبكة إنحدار مواسير UPVC بطول ٥ كم أقطار مختلفة و خط طرد قطر ٢٨٠مم HDPE بطول ١.٥ كم وكذا عدد ٣ طلمبات غاطسة تصرف ٣٦ل/ث للطلمبة ورافع مانومترى ١٣ متر و ماكينة توليد قدرة ٥٠ك.ف.أ و عدد ٢ محول قدرة ١٠٠ك.ف.أ، كما تم ربط المشروع على محطة الرفع الرئيسية بقرية اولاد خلف ومنها إلى محطة معالجة فارسكور.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض بالبدء في التواصل مع المواطنين للتقديم على الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المشروع الذى ساهم فى تغطية القرية بخدمات الصرف الصحي، كما أكدت "محافظ دمياط" أنه تم تحقيق جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتنفيذ واستكمال المشروعات المتعثرة بذلك القطاع، لتغطية القرى الغير مخدومة و تعزيز هذه الخدمة بكافة المناطق، مؤكدة أن هناك عدد كبير من المشروعات سيتم افتتاحها إحتفالا بالعيد القومى لدمياط بتكلفة تتخطى ٢ مليار جنيه.

دمياط العيد القومي محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اولاد خلف

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