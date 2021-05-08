اليابان تطالب مقاطعاتها بإنشاء مراكز تطعيم جماعي ضد كورونا

طلبت وزارة الصحة اليابانية من جميع مقاطعاتها النظر في إنشاء مراكز تطعيم جماعي باستخدام لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، في ضوء تطلعات الحكومة اليابانية إلى تكثيف طرح اللقاح بسرعة وسط مؤشرات على ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالسلالات الجديدة شديدة العدوي.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، أنه مع الموافقة المتوقعة لليابان على استخدام لقاح ثان وثالث ضد كوفيد- 19 في حالات الطوارئ في أقل من أسبوعين، تهدف الحكومة إلى تقليل الضغوط على شبكات اللقاحات الحالية التابعة لحكومات البلديات.

وتستخدم شبكات البلديات لقاح شركة فايزر لصناعة الأدوية الأمريكية، غير أن اللقاحات الجديدة التي صنعتها شركة موديرنا وأسترازينيكا البريطانية للأدوية تحتاج إلى تعامل وتخزين بشكل مختلف.

وتخطط الحكومة لتخصيص لقاح موديرنا لاستخدامه في مراكز التطعيم الجماعي التي تديرها الدولة في المواقع الحكومية بالعاصمة طوكيو وأوساكا اعتبارا من 24 مايو الجاري.

ومن المقرر استخدام لقاح موديرنا أيضا في مواقع التطعيم الشامل على مستوى البلاد.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألفا و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.