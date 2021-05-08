خريطة الأمطار والرياح على المحافظات خلال 72 ساعة مقبلة

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن احتمالية سقوط أمطار خفيفه على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل وبعض مناطق الجمهورية، اليوم السبت، بينما يشهد غداً الأحد سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات الوجه البحري.



وأوضحت نماذج التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، عن سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من وسط سيناء وخليج السويس، وأحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومعتدل على السواحل الشمالية.



كما تشهد هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا ويتجاوز 40 درجة مئوية علي القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدل ليلا، بالإضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية الحارة غربا تكون مثيرة للاتربة والشوائب العالقة نهارا على عدة مناطق منها غرب البلاد.



كما يشهد طقس الغد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة يوم الإثنين.



يأتى ذلك فيما تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.



كما يتم تنفيذ خطة أعمال حماية البحر الأحمر من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه الشرب، وتتضمن منظومة الحماية إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه.

