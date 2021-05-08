بعد بكائه أمام الرئيس.. وزير الزراعة يتعهد بتمليك قطة أرض لـ«عم فهمي»

قال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن السيد القصيد وزير الزراعة، التقى اليوم عم فهمي محمد حسن، والذي قابل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة خلال جولته لتفقد محاور شرق القاهرة.

وأضاف أن وزير الزراعة تعهد بتمليك قطعة أرض زراعية قد تم تخصصها له منذ عام 1964 ولم يتم تقنينها له حتى الآن، وعد الوزير بتمليكها وتكليف هيئة التعمير والتعمير والتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعي من أجل تقنين ها وتمليكها.



وقال إبراهيم لـ"الدستور" أن الوزير كلف الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ببحث المشكلة فورًا وتقنين قطعة الأرض الزراعية التي حصل عليها عقب عودته من حرب اليمن كمكافأة له وقام بزراعتها من ذلك الوقت ولم يتم تمليكها له.

وكان فهمي محمد حسن، المسن، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الجمعة، خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، عن ذلك اللقاء المفاجئ الذي حمل لها فرحةً كان يخفيها له القدر، متابعًا: "الريس قال لي: كل طلباتك مجابة، والريس ربنا بعته لإنقاذ الغلابة".

وكشف عن مفاجأة، حيث أكد أنه أرسل خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسي، أملا في الرد ولا يعرف إذا ما كان الخطاب وصل أم لا في شهر أغسطس الماضي، بخصوص تمليك الأرض، وكان أمله مقابلته، ليتحقق الأمل دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ، أجبر دموع الرجل السبعيني على أن تنهمر من عينيه وتبلل وجنته.

وأكد أن هذه الأرض حصل عليها عندما كان مجندا في الستينيات عندما كان في حرب اليمن، ووقتها حصل على قطعة الأرض الزراعية منذ عام 1964، قائلًا خلال حديثه إنه طالب الرئيس بحل المشكلة المتعلقة بأرضه، وطالب بتمليكها له، مشيرا إلى أنه جرى إرسال الأوراق إلى وزارة الزراعة لبحث الشكوى.

ولفت" عم فهمي" الذي يبلغ من العمر، 77 عاما، إلى أنه كان يعمل بشركة المقاولون العرب، وخرج على المعاش منذ 2004

وأضاف أنه طلب من الرئيس توفير فرص عمل لأبنائه، والحاصلين على دبلومات فنية، مشيرا إلى أن أحد أبنائه لديه إعاقه في قدميه، ومتزوج ويعول طفلتين، ولا يعمل.