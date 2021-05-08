خدمات طبية وعلاجية لـ 1497 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، خلال يومي 5 و 6 مايو الجارى، ، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1497 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 279 حالة جراحة، و428 أطفال، و229 باطنة، و121 قلب، و46 نساء، و63 تنظيم أسرة، و86 أسنان، و88 جلدية، وتم عمل 30 تحليل مختلف، و34 حالة موجات صوتية، و14 حالة رسم قلب، و5 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 100 متردد، وتم خلع أسنان لـ 3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 17حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد77متردد، وذلك من خلال 6 عيادات متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن المديرية سبق وقامت بتقديم الخدمات الطبية لـ 39 ألف سيدة، من السيدات الحوامل، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها "الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى "، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

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