حظر زراعة الأرز إلا بالاماكن المصرح بها في البحيرة

قال محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه تم التشديد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للانتشار الموسع لأجهزة حماية الأراضي وإحكام السيطرة على الزمام الزراعي بالكامل، بهدف التصدي لمحاولات التعدي على الرقعة الزراعية خلال أجازة العيد.

أضاف أن سيتم متابعة زراعة الأرز والالتزام بقرار وزير الموارد المائية بخصوص المساحات المقرر زراعتها أرز موسم صيفي 2020، بشأن حظر زراعة الأرز في الأماكن الغير مصرح بزراعتها، وتشكيل لجان لإزالة زراعات الأرز المخالفة حيث ان المساحة المصرح بها طبقا للقرار تبلغ 186650 فدان عبارة عن 106650 فدان على الترع و 80 ألف فدان مساحات الأرز الجاف والمياه المتأثرة بالملوحة .

أشار وكيل زراعة البحيرة إلى أنه يتم متابعة تقدم زراعة القطن بنطاق المحافظة والعمل على التوسع في مساحات القطن، حيث تم توفير 18885 شيكارة بذرة قطن صنف جيزة 86 وتوزيعها على الجمعيات، وتم بالفعل زراعة أكثر من 4132 فدان قطن حتى اليوم في زيادة ملحوظة عن معدلات زراعة القطن الموسم السابق وسط مؤشرات بتخطي المساحة المستهدفة والتي تبلغ 19275 فدان، كما تم التأكيد على ضرورة توفير الأسمدة بكافة الجمعيات الزراعية تيسيرا على المزارعين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بشأن متابعة أعمال حماية الأراضى والتصدى لأى حالة مخالفة وإزالتها فورا خاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وكذا متابعة أعمال القطاع الزراعى من التصدى لمخالفات الأرز، ومتابعة زراعات القطن والتوسع في المساحات المنزرعة، ومتابعة تنفيذ الزراعات التعاقدية ومتابعة صرف الأسمدة.