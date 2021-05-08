السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يعزي أهالي ضحايا حادث غرفة الصرف الصحي: قدموا حياتهم ثمنًا لشهامتهم

محافظ المنيا في موقع
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة

أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن خالص عزائه ومواساته لأهالي الضحايا في حادث سقوط  6 مواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانيه بمركز العدوة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد محافظ المنيا عقب انتقاله لمتابعة التداعيات بموقع الحادث، أن الضحايا دفعوا حياتهم ثمناً لشهامتهم  في محاولة إنسانية لإنقاذ أحد العمال عقب سقوطه بغرفة الصرف الصحي، موضحًا أن هذا ليس بجديد على أهالي الصعيد بصفة عامة وأبناء المنيا بصفة خاصة ، وعلى أثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية وتم النزول الى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، الا أن القدر لم يمكنهم وراح ضحية الحادث 6 من خيرة رجال القرية.

وتابع محافظ المنيا، خلال جولته بالقرية ملابسات الحادث ، حيث تبين انه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة، مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية وتم النزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية بينما إصيب 13 آخرين 

كما زار المحافظ ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكيل وزارة الصحة المصابين في مستشفى مغاغة المركزى، حيث تم خروج 12 مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة، ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات المالية المقررة لأهالي المتوفين والمصابين.

محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
183136421_2156458864496125_439954993816223390_n
183136421_2156458864496125_439954993816223390_n
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
183606339_2156458947829450_1686295360729081831_n
183606339_2156458947829450_1686295360729081831_n
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
محافظ المنيا في موقع سقوط 6 في بغرفة صرف صحي بالعدوة
المنيا محافظ عزاء ضحايا حادث حياتهم

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