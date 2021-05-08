13 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 13 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و640 ألفا و 670 شخصا.



وقال مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية،" إنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 283 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 74 ألفا و 524 شخصًا ".



وأضاف أن عدد المتعافين بلغ مليونين و92 ألفا و381 شخصا، موضحا أنه تم إجراء 16 مليونا و929 ألفا و609 اختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض كما تم تطعيم مليون و286 ألفا و4 أشخاص بالجرعة الأولى للقاح كورونا و262 ألفا و611 شخصا بالجرعة الثانية؛ ليبلغ الإجمالي مليونا و 548 ألفا و615 شخصًا.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.