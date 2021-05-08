13 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

13 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران
أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 13 ألفا و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و640 ألفا و 670 شخصا.
وقال مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية،" إنه تم خلال الساعات 24 الماضية تسجيل 283 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد المتوفين إلى 74 ألفا و 524 شخصًا ".
وأضاف أن عدد المتعافين بلغ مليونين و92 ألفا و381 شخصا، موضحا أنه تم إجراء 16 مليونا و929 ألفا و609 اختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض كما تم تطعيم مليون و286 ألفا و4 أشخاص بالجرعة الأولى للقاح كورونا و262 ألفا و611 شخصا بالجرعة الثانية؛ ليبلغ الإجمالي مليونا و 548 ألفا و615 شخصًا.
تعليمات منظمة الصحة العالمية
وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.