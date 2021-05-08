زيادة ربحية المزارعين.. نجاح كبير لتجربة الري الحديث بالمحافظات

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية.



وتفقد المهندس عبد اللطيف خالد، مستشار وزارة الموارد المائية والري لمتابعة تتفيذ مشروعات الري الحديث، عدد من الأراضى الزراعية التى يتم تطبيق تجارب ناجحة للري الحديث بها التابعة لري بركة السبع بالمنوفية ، وتم زراعة عدة محاصيل مختلفة منها المانجو والعنب والكوسة والباذنجان والخيار والفلفل، وذلك بزمام عدد من القري المختلفة ببركة السبع، بالإضافة إلى عقد ندوة للتوعية بالري الحديث مع عدد من روابط مستخدمي المياه وعرض التجارب علي الواقع وسماع ومعرفة مميزات الري الحديث لاصحاب هذه النماذج والمزرعة.



وقال مستشار وزارة الموارد المائية والري، إنه يتم حالياً تنفيذ مشروع قومي متكامل للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأشار إلى مردود المشروع الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.



يذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 285 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم.



كما يستهدف المشروع زيادة الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وتقليل العمالة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتى الارض والمياه، وبالتالى زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان.



كما إنها تستهدف خفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.