محافظ الإسكندرية: إنجاز 40% من مشروع تطوير ميدان محطة مصر

الشريف يتابع بدء وضع جسات حفر مبني السوق الحضاري

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أعمال بدء وضع جسات حفر مبني السوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، ومعدلات ونسبة الإنجاز بالمشروع والذي يبلغ تكلفته 227 مليون جنيه، ويتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال المحافظ أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لإختيار أفضل الأشكال أو الصور التي سيكون عليها النصب التذكاري في ميدان محطة مصر.

وأشار إلى أنه يتم متابعة جميع أعمال التطوير التي تتم بالميدان ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروع، لافتاً إلى أن المشروع ينقسم إلي عدد من المشروعات الصغيرة ويتم العمل بهم بالتوازي، وأوضح أن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بالمشروع حتي الآن بلغت ٤٠ ٪ ونسير أفضل من المعدل الزمني المحدد.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزء من ساحة محطة مصر هو وضع استثنائي لحين انشاء السوق الحضاري الجديد الذي تم البدء فى عمل جسات العواميد الخاصة به اليوم .

وأوضح الشريف أن هناك ساعة رقمية تظهر فيها العد التنازلي للانتهاء من المشروع ، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للانتهاء من المشروع خلال عام.

وأوضح المحافظ أنه نهاية يناير الماضي تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

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