السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والشوارع (صور)

تعقيم وتطهير الشوارع
تعقيم وتطهير الشوارع في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الأجهزة التنفيذية للقيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت والمبانى الحكومية، بجانب الشوارع والأسواق والمناطق والمتاحف الأثرية، بالإضافة إلى المراسى والفنادق والبواخر والمزارات السياحية.


وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة أنتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحافظة والمديريات والهيئات الخدمية بتوفير المواد المطهرة بكميات كبيرة بالتنسيق مع المصانع المنتجة لهذه المواد بدائرة المحافظة، لافتاً إلى ضرورة الإستعانة بأجهزة الرش لدى مديريات الزراعة والصحة والطب البيطرى والحماية المدنية لإنجاز التطهير والتعقيم بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أن أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة للقيام بحملات تعقيم ورش بالمطهرات لجميع المعابد والمناطق الأثرية والأماكن السياحية لتحقيق التأمين الكامل ضد العدوى من الفيروس سواء للعاملين أو المترددين من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.


وأشار محافظ أسوان إلى أن منطقة أثار أسوان والنوبة قامت بحملة تعقيم شملت معابد أبوسمبل وفيله وإدفو وكوم أمبو وكلابشه والألفانتين ، بالإضافة إلى منطقتي جزيرة سهيل و جبل السلسلة ومتحف التماسيح تضمنت بهو وصالات عرض الأثار والمداخل ومنافذ التذاكر ودورات المياه العمومية وقاعات الإجتماعات.

وكشف محافظ أسوان بأن حملات التعقيم ستشمل أيضاً الفنادق والبواخر والمطاعم السياحية ، بجانب مطارى أسوان وأبوسمبل ، بالإضافة إلى المنشأت والمبانى الحكومية ، مشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة ، علاوة على ألتزام العاملين بالتعقيم والتطهير المستمر بكافة الأقسام والأماكن.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

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