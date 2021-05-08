السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مدرسة عاطف الألفي في أولى احتفالات العيد القومى لدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

بدأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سلسلة افتتاحات لمشروعات تنموية وخدمية بقطاعات مختلفة، وذلك احتفالا بالعيد القومى للمحافظة والتى تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتنظيم عملية أعداد الحضور للحد من انتشار فيروس كورونا، عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء.

وافتتحت "المحافظ" اليوم بحضور  جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية و عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط مدرسة عاطف شرف الدين الابتدائية بقرية البستان بمركز دمياط بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئى لها بعدد ١٢ فصل بتكلفة بلغت ٦.٣٢٥.٩٢٢ مليون جنيه.

إذ تفقدت "محافظ دمياط" فصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ودورات المياه و قاعتى الاخصائى و المتعددة الأغراض، حيث أشادت بمستوى الأعمال المنفذة بالمدرسة للوصول إلى إجمالى عدد الفصول بها ٢٤ فصل دراسى بها، وذلك وفقاً للمعايير و الاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية.

وذكرت "محافظ دمياط" أن المحافظة قد شهدت طفرة فى مجال تنفيذ أعمال الإحلال الجزئى والكلى و التوسعات و الإنشاء الجديد للمدارس بكافة المناطق ، مما أدى إلى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية، و الإرتقاء بمستوى العملية التعليمية بدمياط.


وقدمت "الدكتورة منال عوض " التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة، متمنية دوام التقدم والازدهار لدمياط وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار، كما أكدت أن أبناء مصر كانوا ولازالو يقدمون بطولات عظيمة ويضربون أروع الأمثلة من أجل الدفاع عن تراب الوطن.

وأكدت "محافظ دمياط" أن المحافظة حريصة كل الحرص على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها دمياط خلال الآونة الأخيرة تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعية أبناء دمياط الى بذل المزيد من الجهود وتحقيق التكاتف بين الجميع للنهوض بهذه المحافظة العريقة.

العيد القومى لدمياط

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دمياط محافظ دمياط منال عوض العيد القومى لدمياط عاطف الألفي

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