تموين شمال سيناء تعلن أبرز المحاور في خطتها لاستقبال عيد الفطر

أكد المهندس علاء السمري، وكيل وزارة التموين والتجاره الداخلية بشمال سيناء، أنه استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك تم التأكيد على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم حياه المواطنين، فضلا عن أنه يتم مراقبة على الأسعار والتأكد من تدوين الأسعار على عبوات الغذائية طبقا لقرار 330 لسنة 2017 بتدوين السعرين سعر المصنع وسعر المستهلك وتواريخ الإنتاج والصلاحية ومراقبة الأسواق.

وأضاف المهندس علاء السمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص ل “للدستور” أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك يتم مراقبة الأسواق المحلية للتأكد من صلاحية الإنتاجية للسلع الغذائية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية للاطمئنان على ضمان وصول وطرح السلع صالحة للاستهلاك الآدمي ومنع ظاهره الغش التجاري والقضاء على الاختناقات في السلع قبل حدوثها وتوفيرها خاصة بالنسبة للسلع الغذائية الإستراتيجية، حيث لافتا إلى أن المديرية تقوم بمتابعة الأسواق والعمل على زيادة المعروض منها في الأسواق ولزيادة الطلب عليها، وخاصة السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك والرنجة والفسيخ والمسلي الطبيعي والدقيق وكعك وبسكويت العيد.

وقال وكيل الوزارة إنه يتم العمل على توجيه الخدمة التموينية للمواطنين في كافة رجوع المحافظة في سهولة ويسر والتأكد من انتظام صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر مايو الجارى حتى أيام عيد الفطر المبارك، والتأكد من صرف الاستعاضات الشهرية للبقالين والمجمعات فروع جمعيتي.

وأوضح أن تقوم المديرية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق المحلية وتكثيف العمل والجهد على مدار ال 24 ساعة وتكثيف الرقابة على المخابز، حيث يتم وضع خطة عمل لتنفيذها خلال أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة أعمال المخابز بداية من الإنتاج وحتى المرحلة الأخيرة، وهي البيع للمواطنين من منافذ، ويتم الإشراف على عمليه وصول حصص الدقيق من المطاحن التابعة للشركه القابضه وتوزيع هذه الحصص على المخابز لضمان عدم حدوث اي تهريب للحصه إلي السوق السوداء والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين لتعزيز ارصده الشركة العامة لتجارة الجمله التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه لتكفي عدة شهور و تقوم المديريه بالمتابعه المستمره الارصده السلع التموينيه للوقوف على مدى كفايتها لاستهلاك المواطنين والتاكد من عدم حدوث اى اختناقات

فيما يخص المواد البترولية أكد السمري إنه يتم التموين لسيارات الأجرة من المحطات الرئيسية والفرعية وعلى الطرق السريعة والتي تعمل بنظام الغاز بجانب البنزين، ويتم المتابعة من خلال الحملات التموينية والأجهزة الرقابية من ديوان عام المحافظة ومن مديرية التموين، ويتم المتابعة للتأكد من وصول المواد البترولية المختلفة من المحطات الغاز المستودعات البوتاجاز يتم متابعتها من المحطات الغاز للتأكد من توفيرها للمستودعات بشكل منتظم لتوفير احتياجات المواطنين، حيث يتم عمليات السحب والطالبات وطلب بزيادة خلال فتره أيام عيد الفطر المبارك، وحيث يتم تعبئته من محطه الغاز بمدينه بندر العبد والعريش، ويتم التنسيق لهم من خلال ديوان عام المحافظه والحصول على التصريح اللازم حيث يتم التنسيق لعدد من السيارات بصفة مستمره لتوفير غاز البوتاجاز في لمدن العريش والشيخ زويد ورفح والتوصيل الأسطوانات إليهم لتوفير احتياجات المواطنين والعمل على متابعتها والتأكد من توفيرها و طرحها للمواطنين بالأسعار الرسمية، وكذلك التأكد من وجود كميات من غاز المستودعات في قريه النجيله ورمانه والغربه والجاف جافه ونخل بوسط سيناء.