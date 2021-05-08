قصة وأبطال فيلم أحمد نوتردام للنجم رامز جلال.. يعرض في العيد

تفاصيل وقصة فيلم أحمد نوتردام

فيلم أحمد نوتردام .. ينتظر نجوم ومحبي الفنان رامز جلال عرض فيلمه السينمائى الجديد “أحمد نوتردام” والذي يشارك به في موسم عيد الفطر السينمائي.

ونرصد لكم خلال هذا التقرير قصة فيلم “أحمد نوتردام” وأبطاله والذي يعود به رامز جلال ال جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.

قصة فيلم أحمد نوتردام للنجم رامز جلال

قد أعلن الفنان رامز جلال عن طرح فيلمه السينمائي الجديد “أحمد نوتردام” في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “أحمد نوتردام” الإعلان الدعائي والرسمي للعمل المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل بعد انتهاء مرحلة المونتاج والمكساج للعمل الذي تم الانتهاء من تصويره خلال العام الماضي، وتأجل طرحه بدور العرض؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قصة فيلم أحمد نوتردام

تشهد قصة نوتردام للنجم رامز جلال أحداثها مثيرة ومشوقة يتحول خلالها رامز جلال من صحفي الي سفاح يشبه أحدب نوتردام وتدور قصة الفيلم حول جريمة قتل غامضة يسعى رامز جلال لحلها وفك الغموض حولها بمعاونة كلا من غادة عادل وحمدي الميرغني

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الفيلم يدور في إطار من الرعب والتشويق والإثارة ويحمل أحمد نوتردام عبارة لا تخافوا ولكن هزروا وهي العبارة التي تشبه عبارة فيلم الفيل الأزرق 2 لا تخافوا ولكن احذروا.

تشابه قصة العمل مع فيلم فؤاد المهندس

يشهد العمل نفس قصة الفيلم الشهير «سفاح النساء»، للنجم فؤاد المهندس الذي عرض عام 1970، بطولة فؤاد المهندس، واعتمد على قصة الرواية الفرنسية الشهيرة «أحدب نوتردام»، تأليف فيكتورهوجو، حيث تتشابه فكرة الفيلمين، بالإضافة إلى تشابه الشخصيات.

العملان يتناولان فكرة سفاح النساء، والصحفي الذي يدخل في صراع معه من خلال دراما تعتمد على التشويق إلى أن يوقع «رامز» وهو ما يجسد شخصية الصحفي بالسفاح الذي يجسد شخصيته خالد الصاوي.

أبطال فيلم أحمد نوتردام للنجم رامز جلال

فيلم أحمد نوتردام بطولة عدد كبير من النجوم، هم رامز جلال وغادة عادل، وخالد الصاوي، وحمدي المرغني، وبيومي فؤاد، وعدد كبير من النجوم ومن إخراج كريم محمود.

ويعد العمل هو التعاون السادس بين المؤلف لؤي السيد، ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما بعد أفلام «سبع البرمبة، رغدة متوحشة، كنغر حبنا، مراتي وزوجتي، غش الزوجية».

وشارك «رامز» صورة البوستر الرسمي للعمل، معلنًا عن موعد طرحه بعيد الفطر المبارك المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيلم أحمد نوتردام، عيد الفطر ٢٠٢١، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».