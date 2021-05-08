دفعة 2005 أطباء يتبرعون بأجهزة ومستلزمات لمستشفى كفرالزيات

قال الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، أنه تم قبول تبرعا من شباب الأطباء بمركز كفرالزيات " دفعة 2005" متمثل فى أجهزة ومستلزمات طبية، وذلك لصالح علاج وتقديم الخدمات الطبية لمرضى كورونا.

وأشار مدير المستشفى، أن التبرع تضمن ٣ أجهزة بيباب، و٣ وصلات تنفسية، و ٣ ماسك بيباب، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 57 ألف و700 جنيها، مشيدا بدور المشاركة المجتمعية الفعال مع احتياجات المستشفى خلال الفترة الأخيرة، بما يعود بالنفع العام لصالح تحسين الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية بالمستشفى، ورفع كاهل المعاناة عن المرضى.

محافظة

وكان محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات



كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد "الغربية لالمتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.