السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: إعطاء 52.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية و وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إعطاء 52.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.
 

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ05ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
 

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 15 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1ر15 مليون إصابة، والوفيات 419 ألفا و114 ومر عام وعشرة أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.
 

وسجلت البرازيل 78 ألفا و886 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و82 ألفا و449 شخصا.


وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 2165 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 419 ألفا و114 حالة.


ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي في البرازيل إلى 13 مليونا و640 ألفا و478 شخصا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس  843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

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