البرازيل: إعطاء 52.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية و وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إعطاء 52.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى الآن.
وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ05ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.
وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 15 أسبوعًا.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1ر15 مليون إصابة، والوفيات 419 ألفا و114 ومر عام وعشرة أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.
يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.
وسجلت البرازيل 78 ألفا و886 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و82 ألفا و449 شخصا.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 2165 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 419 ألفا و114 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي في البرازيل إلى 13 مليونا و640 ألفا و478 شخصا.
إصابات كورونا على مستوى العالم
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.
وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.