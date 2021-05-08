محافظ شمال سيناء: توافر المقررات التموينية والسلع في جميع المدن

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، لافتا إلى وجود رصيد من مقررات وحصص التموين تكفى لمدة 3 شهور قادمة، بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد والاحتياطى المطلوب .

ولفت المحافظ، إلى أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام.

كما أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة في الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، وهناك احتياطى منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارئ.

وأكد مجددا على استمرار الحملات على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار، معلنًا عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

وعلى الجانب الآخر أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال بيان لها اليوم السبت، عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و١٠٠٠ طن زيت عباد)، ويتم التسليم خلال الفترة من ١٦ يوليو إلى ٥ أغسطس ٢٠٢١.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الثلاثاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرًا.

ونوهت الهيئة بأن باقي الشروط والمواصفات تكون طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.