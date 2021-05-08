صحيفة: لقاحات كورونا غير المستخدمة تتراكم في اليابان وسط انتقادات لبطء نشرها

ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت، أن اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في اليابان، ولم تُستخدم بعد، قد تصل إلى عشرات الملايين من الجرعات؛ حيث تستعد البلاد للموافقة على لقاحين آخرين في الأسابيع المقبلة، غير أن وتيرة برامج التطعيم الوطنية لاتزال بطيئة للغاية بسبب قلة عدد القوى العاملة وتفاقم الاختناقات اللوجيستية.

وأفادت الصحيفة (في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن) أن اليابان استوردت 28 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لكوفيد-19 حتى أواخر أبريل الماضي، لكنها استخدمت حتى الآن 15٪ فقط من المخزون، مع بقاء 24 مليون جرعة في الثلاجات.

وأضافت:" أنه من المقرر أن تزداد إمدادات اللقاحات في اليابان بشكل حاد؛ حيث يستعد المنظمون لاتخاذ قرار في 20 مايو الجاري بشأن الموافقة على اللقاحات التي طورتها شركتي موديرنا وأسترازينيكا".

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من لقاح موديرنا وصلت بالفعل إلى طوكيو، فيما يتم تحضير ما يقدر بنحو 30 مليون جرعة من "أسترازينيكا" من قبل الشركاء المحليين لليابان. كذلك، من المقرر أن يزيد مخزون البلاد من لقاحات "فايزر" إلى أكثر من 35 مليون جرعة هذا الشهر والفترة المقبلة.

مع ذلك، ورغم كثرة المعروض بما جعل اليابان تحصل على أكبر كمية من لقاحات كوفيد في آسيا، أوضحت "جابان تايمز" أن البلاد أعطت ما يزيد قليلاً عن 4 ملايين جرعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن. وقامت بتلقيح 2.2٪ فقط من سكانها حتى الآن، وهي الوتيرة الأبطء بين الدول الغنية، رغم تصريحات الحكومة بأنها تهدف إلى تلقيح 36 مليون مسن بحلول يوليو المقبل.

تعليقا على ذلك، اعترف تارو كونو، الوزير المسئول عن اللقاحات، بأن هناك عقبات عديدة في نظام حجز التطعيمات، كما أن الطلب في المدن الكبيرة تجاوز السعة.