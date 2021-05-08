بعد عرضها في «الاختيار2».. مراحل محاكمة المتهمين بخلية الواحات الإرهابية وإعدام المسماري

عرضت الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 2"، تفاصيل حادث الواحات الإرهابي الذي وقع يوم 20 أكتوبر 2017، ونسرد خلال التقرير التالي محطات محاكمة المتهمين بداية من القبض عليهم حتى تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عبد الرحيم المسماري.

وقع الحادث الإرهابي يوم 20 أكتوبر 2017، فى منطقة الكيلو 135 بطريق «أكتوبر- الواحات»، وأسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، ومصرع 15 من العناصر الإرهابية.

فى 17نوفمبر 2017، أمر النائب العام حينها المستشار نبيل صادق، بحبس الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري (ليبي الجنسية) لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

كما أمر النائب العام بحبس 14 متهمًا آخرين من المرتبطين بالتنظيم الإرهابي الذي ارتكب الواحات، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة.

في أكتوبر 2018، قررت النيابة العامة إحالة 43 متهما محبوسين على ذمة القضية واثنين هاربين، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (ليبي الجنسية) في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وباشرت النيابة العامة حينها التحقيقات فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

في 13 أكتوبر 2019، قررت محكمة الجنايات العسكرية إحالة أوراق المتهم الليبي الجنسية عبدالرحيم المسماري لمفتى الجمهورية؛ لأخذ رأيه الشرعي فى الحكم عليه بالإعدام.



وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين فى القضية البالغ عددهم 45 متهما.

في 17 نوفمبر 2019 أصدرت محكمة جنايات غرب العسكرية، حكمها، بمعاقبة المتهم الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، بالإعدام شنقاً وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما وعاقبت 9 متهمين بالمشدد لمدة 10 سنوات وقضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 5 متهمين بالمشدد 3 سنوات، وعاقبت متهم واحد بالحبس لمدة 3 سنوات قضت المحكمة ببراءة 30 متهما.

وفي يونيو 2020، تم تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي عبدالرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات.