الحكومة تنفي صحة رسالة التوصيات لمتلقي لقاح كورونا المتداولة على مواقع التواصل

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي كرسالة نصية تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم إنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا، مُشددةً على أن كافة المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة.

وأشارت إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه عبر الرابط https://www.egcovac.mohp.gov.eg ، مؤكدةً أنه يتم تقديم كافة الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها.

عدد من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل تلقي اللقاح



وفي سياق متصل، هناك عدد من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح، وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح، وكذلك إخباره بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية، فضلاً عن إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً.

ومن الضروري التأكد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح.

أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل في ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.