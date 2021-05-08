التحقيق في وفاة صاحب كافيه على يد عامل بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، السبت، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع صاحب كافيه على يد عامل بسبب نشوب خلاف بينهما، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل حيث قام عامل بطعن صاحب الكافيه وتم نقله إلى المستشفى علي أثره لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

علي الفور، انتقلت ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث وتبين صحة الواقعة ووفاة المدعو ع.ا، صاحب كافيه بطريق ال 21، بحي العجمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت لاحق ورد بلاغ من احدى المستشفيات يفيد بوصول شخص فى حالة اعياء شديدة نتيجة تعرضه لطعنة وتبين ان مرتكب الواقعة عامل اثر نشوب خلاف بين الطرفين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم بالواقعة.

بسؤال شهود العيان قرروا أن المجني عليه أصيب بحالة هلع وتعدى على صاحب المقهى بعدما طالبه الأخير بالحصول على راحة من العمل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عامل بمخبز 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله لاعتقاده بسرقة مبلغ مالي من مسكنه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السلاح المستخدم في الحادث والرسالة الي الأدلة الجنائية للفحص.