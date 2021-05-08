السبت 08 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق في وفاة صاحب كافيه على يد عامل بالإسكندرية

جثة
جثة

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، السبت، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع صاحب كافيه على يد عامل بسبب نشوب خلاف بينهما، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل حيث قام عامل بطعن صاحب الكافيه وتم نقله إلى المستشفى علي أثره لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

علي الفور، انتقلت ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث وتبين صحة الواقعة ووفاة المدعو ع.ا، صاحب كافيه بطريق ال 21، بحي العجمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت لاحق ورد بلاغ من احدى المستشفيات يفيد بوصول شخص فى حالة اعياء شديدة نتيجة تعرضه لطعنة وتبين ان مرتكب الواقعة عامل اثر نشوب خلاف بين الطرفين، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم بالواقعة.

بسؤال شهود العيان قرروا أن المجني عليه أصيب بحالة هلع وتعدى على صاحب المقهى بعدما طالبه الأخير بالحصول على راحة من العمل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تجديد حبس عامل بمخبز 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله لاعتقاده بسرقة مبلغ مالي من مسكنه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السلاح المستخدم في الحادث والرسالة الي الأدلة الجنائية للفحص.

قانون مصرع تحقيق بيان المباحث بالاسكندرية خلافات الإسكندرية ضباط

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

«ليست الأولى».. عالم فضاء مصري يكشف مكان سقوط صاروخ الصين والخسائر المتوقعة

مؤسسة فضاء أمريكية تكشف موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الشارد

القصة الكاملة لمصرع 6 وإصابة 13 حاولوا إنقاذ عامل سقط بغرفة صرف صحى فى المنيا

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حلم توسيع مجلس الأمن

مدحت بشاى

مدحت بشاي يكتب: عندما أزالوا عنه غبرته الجميلة وكدرته التاريخية الجليلة

عبد الرحيم طايع

عبدالرحيم طايع يكتب: السوشيال ميديا وفقدان البريق

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «3-3»

ماجد حبته

الصاروخ التائه!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين

إسرائيل تعتقل 13 فلسطينيا في القدس

13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين