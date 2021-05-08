الفلبين تستلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

استلمت الفلبين، اليوم السبت، 2 مليون و30 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من برنامج "كوفاكس" الذي تديره منظمة الصحة العالمية، مما رفع العدد الإجمالي لجرعات اللقاح في البلاد إلى حوال 5ر7 مليون جرعة.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية، أن الحكومة لم تعلن بعد عن كيفية توزيع جرعات اللقاح، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتم تخصيص جزء من هذه الجرعات كجرعة ثانية للآلاف الذين تلقوا سابقًا جرعة أسترازينيكا الأولى.

وقبل يوم واحد من وصول الجرعات، أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا مرة أخرى من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق بعد إيقاف إعطاء اللقاحات لمن هم في سن 60 عامًا أو أقل بسبب مخاوف من حدوث تجلطات دموية نادرة جدًا بعد التطعيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.