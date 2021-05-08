أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كورونا في البرازيل

أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كورونا في البرازيل
سجلت البرازيل 78 ألفا و886 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و82 ألفا و449 شخصا.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 2165 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 419 ألفا و114 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، وصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي في البرازيل إلى 13 مليونا و640 ألفا و478 شخصا.
إصابات كورونا على مستوى العالم
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.
وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
تعليمات منظمة الصحة العالمية
وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.