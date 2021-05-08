السجن 10 سنوات لمتهم بنشر أخبار كاذبة في المطرية

قضت اليوم السبت، الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن لمدة 10 سنوات على متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى في المطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 3093 لسنة 2020 أمن دولة للمتهم، تهم بث شائعات من شأنها تكدير السلم العام، ونشر أفكار جماعة الإخوان.

وفي سياق منفصل قضت الدائرة الخامسة جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى. اليوم السبت بمعاقبة 5 من عناصر "خلية الطلبة" بجامعة عين شمس، لانضمامهم لأحد خلايا "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد

أحالت النيابة العامة بالقضية 5 متهمين وهم كل من: عثمان.م.ع طبيب- "هارب"، حازم.ط.ط 23 سنة طالب، محمود.ح.ع 21 سنة طالب، أسامة.هـ.أ 21 سنة طالب، أحمد.م.ف 21 سنة طالب للمحاكمة الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولي المتهم الأول قيادة في أحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة، والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشات الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها العدائية.



أمد أحدى المجموعات المسلحة بأموال لشراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات آلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أغراضها.