ضبط قضايا ضرائب وكهرباء وأموال عامة بمليار جنيه في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة ته الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).



أسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.



فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (542) متهم، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 قطع سلاح أبيض).

ضبط (36) قضية إتجار بالمواد المخدرة.



تنفيذ (4770) حكم قضائى متنوع.

فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط (356) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس - كفرالشيخ- الشرقية – المنيا – القليوبية – الأقصر – البحر الأحمر – المنوفية – سوهاج – دمياط – أسوان – بورسعيد - الإسماعيلية) ، وبحوزتهم (214 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها ( قتل- مخدرات - بلطجة - سلاح - سرقة).



وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (836) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش جرينوف – 71 بندقية آلية – 116 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 55 مسدس – 593 فرد محلى – 1574 طلقة مختلفة الأعيرة - 1196 قطعة سلاح أبيض).



ضبط (ورشة) لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها ( 4 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (9) تشكيلات عصابية ، ضموا (23) متهماً ، إرتكبوا (36) حادث سرقة متنوع.

ضبط (82) قضية أحداث.

إعادة (12) سيارات مبلغ بسرقتها.

كشف غموض (60) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (78) متهماً.



فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (440910) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

(1719) حكم جناية.

(158453) حكم حبس.

(217119) حكم غرامة.

(63619) مخالفة.



فى مجال الأمن الاقتصادى

القضايا التموينية: ضبط (8853 قضية تموينية متنوعة) .. جاءت على النحو التالى:

ضبط (156) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (3809 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (514215 جنيها).

ضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1018357 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8682) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (824٫783) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (332) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (298٫361) طن ، وكذا ضبط (46) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (10٫65) طن.

قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (63283) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (32٫326٫782) جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

ضبط (1137) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى: (139) قضية ضرائب عامة ، كشف (92) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (3) قضايا حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (27) قضية فى مجال الجمارك ، (213) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (434) حكم قضائى ، (212) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة–توظيف أموال– تهريب جمركى) ، (8) قضايا فى مجالات (إختلاس المال العام والإستيلاء عليه- إضرار مال عام– غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (871043210 جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.



قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (1421) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) .. وكذا ضبط (3) تشكيلات عصاببة ضموا (7) متهم ارتكبوا (31) واقعة "سرقة، استيلاء، تزوير".



قضايا المصنفات:

فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط (381) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (243) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " ضبط خلالها (عدد من كروت فك الشفرة) وكذا (138) قضية فى مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" ضبط خلالها (عدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص).



قضايا المسطحات المائية:

ضبط (611) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (810) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (97) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (209) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (54) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (378) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6112) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (3863) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (42162) أرجيلة.

غلق (7253) محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد (101078) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (100750) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (328) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.



فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1066) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1149) متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

كمية من نبات الحشيش المخدر ، وزنت (185٫219 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (208٫584 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (19٫400 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (694 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (14٫772 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (250 جرام) .

كمية من مخدر الفودو ، وزنت (183 جرام).

عدد (20661) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك



أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (6) متهمين.. بمضبوطات بلغت (قرابة نصف طن).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية.



ضبط (260421) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (41124 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 4720 موقف عشوائى).



كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (122) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (307) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات.

فحص (335) مركبة تبين مخالفة (29) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3105) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (201) سائق منهم.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (18) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (98) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (1702) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.