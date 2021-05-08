البرلمان الإفريقي يدين اقتحام الأقصى.. ويتهم المجتمع الدولي بالتخاذل

أعرب البرلمان الإفريقى عن قلقه البالغ بشأن ماتقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من أعمال إجرامية داخل الأراضى الفلسطينية وصلت إلى حد تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس المحتلة.

وأدان البرلمان الإفريقي بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وطالب مصطفى الجندي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، في بيان باسم البرلمان الإفريقي، المجتمع الدولى بأسره وخاصة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية البشعة والخطيرة والتى تتنافها مع أبسط حقوقه فى ممارسة شعائره الدينية.

وقال الجنديـ إن الأعمال الإرهابية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى تتخذها بعض الجماعات الإرهابية كوقود للإرهاب مثل بوكو حرام وحركة الشباب بالصومال ذريعة للقيام بالأعمال الإرهابية داخل عدد من الدول الإفريقية، مؤكداً أن تخاذل المجتمع الدولى هو السبب الرئيسى فى تنامى ظاهرة الإهاب بالمنطقة وداخل إفريقيا لأن هناك مصالح للمجتمع الدولى للسطو على ثروات الدول الإفريقية ولابد من وجود صحوة إفريقية لسد التدخل من المجتمع الدولى فى مقدرات وثروات الدول الإفريقية.

وأكد أن البرلمان الإفريقى يدعم ويساند القضية الفلسطينية وأصدر العديد من البيانات والتوصيات التى أعلن فيها رفضه وبشكل قاطع لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة إضافة إلى تأكيده على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان المستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً أن صمت وتخاذل المجتمع الدولى عن مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين كان سبباً رئيسياً فى استمرار السياسات الإسرائيلية الاجرامية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني.