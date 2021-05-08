مر على مصر فجرا.. هذا مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني الفضائي 2021

مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني الفضائي 2021.. مازال الصاروخ الصينى التائه محل جدل ومناقشات حول العالم، وزادت النقاشات عنه داخل مصر وتصدر محركات البحث حيث كشفت أحدث التنبؤات بشأن وصول الصاروخ الفضائي الصيني الخارج عن السيطرة إلى الأرض، عن تحديد "نطاق زمني ومكاني" سيخترق خلاله غلافها الجوي.

مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني الفضائي 2021

وحسب تغريدة لمؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأميركية التي تمولها الحكومة، فإن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

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ويعني ذلك أن الصاروخ "الشارد" الذي يحمل اسم "لونغ مارش 5 بي"، سيصل إلى الأرض مساء السبت أو صباح الأحد.

مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني الفضائي 2021

وحول حقيقة الفيديو الذي تم تداوله أن الصاروخ الصينى سقط فى الهند كشف عدد من رواد السوشيال ميديا الحقيقة حيث أن الفيديو المنتشر الذي يدعي ناشروه أنه لسقوط الصاروخ الصيني في الهند، يظهر سقوط صاروخ تجريبيّ تابع لشركة «سبايس إكس» الأمريكية، وهو الأمر الذي حدث في شهر فبراير الماضي، حيث يبدو في الفيديو عدد من الأشخاص على شاطئ وهم يراقبون السماء، وبعد لحظات يسقط جسم من السماء وينفجر لحظة اصطدامه بالأرض.

من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر اليوم على مصر الساعة 10:34 دقيقة مساءً، ومن ثم فإنه هذه ستكون المرة الثالثة التي يمر فيها الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق مصر خلال نحو 24 ساعة في وقت يترقب العالم مكان وموعد سقوط الصاروح الذي أطلقته الصين وفقدت السيطرة عليه.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قال فى بيان صحفى له أمس إنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر فوق مصر مساء الجمعة الساعة 10:42 دقيقة لمدة 127 ثانية، أي نحو دقيقتين و7 ثوان.

وأوضح كذلك أنَّه سيمر مرة ثانية فجر اليوم الساعة 4:47 دقيقة، ما يعني أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر على مصر مرتين في 6 ساعات تقريبًا خلال الليلة الماضية.

وأضاف «القاضي» أنَّ الصاروخ الصيني لا يمكن أن يراه أي شخص، فهو جسم معتم، وبالتالي غير صحيح أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة، لافتًا إلى أنَّ البعض يرى الطائرات النفاثة، ويعتقدون بسبب من الدخان الذي يكون خلفها أنها صاروخ، مشددًا على أنَّه لا يمكن أبدا رؤية الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة من أي فرد.