تحرير 34 مخالفة عدم التزام بتوقيت غلق المحلات والمقاهي في الإسماعيلية

قاد اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة بأحياء الإسماعيلية الثلاث، بالاِشتراك مع مركز ومدينة الإسماعيلية والأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ مواعيد غلق المحال والكافتريات والمولات التجارية، طبقًا لقرار اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا، وللتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحال التجارية، ومتابعة عملية الإغلاق.



تطبيق الحظر وغلق المحلات بالإسماعيلية

وقال السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة بدأت فى حي ثانٍ الإسماعيلية، شارك فيها رمضان السيد، رئيس الحي، ومحمد موسى، رئيس قسم الإشغالات، وأحمد عبيد، رئيس قسم المحال التجارية، استهدفت شوارع العشريني والغابة والثلاثيني وشبين الكوم، ومنطقة البحري ورضا، وشارع المدارس، لمتابعة إغلاق المحال والمقاهي في الموعد المحدد 9 مساءً، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر وإنذارين غلق لعدم التزامهم بمواعيد الحظر، وتحرير 20 إنذار إشغال طريق، وضبط 8 شيش و12 زجاجه شيشة فارغة وجوال فحم وذلك بكافتيريا بشارع 209 موازي لشارع شبين الكوم.

تطبيق الحظر وغلق المحلات بالإسماعيلية



وتابع اللواء مجدي عناني، وفى حي ثالث تم أيضًا متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحال والمقاهي والأندية، بمشاركة محمود الصوري، رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر والتحفظ علي 62 كرسي و5 طاولات و15 شيشه، وذلك بمنطقة شارع القماش والتجاري وصبري مبدي وشارع شبين ومحيط الموقف الجديد.

كما قام مركز ومدينة القصاصين بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى وتم تحرير ٩ محاضر، كما أسفرت الحملة التى قامت بها القيادات التنفيذية والأمنية بشارع التحرير والجيش بمركز ومدينة القنطرة غرب عن تحرير 5 محاضر.

كما تابعت الوحدات المحلية لمركز ومدينة فايد بقرية أبوسلطان وسرابيوم وفايد وتم التأكيد علي التزام أصحاب المحال التجارية والكافتريات والمولات التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قام مركز ومدينة أبوصوير بحملة مكبرة للتأكيد على الغلق فى المواعيد المقررة.

وأكد السكرتير العام للإسماعيلة، أن الحملات مستمرة بشكل يومي، للتأكد من تنفيذ قرارات الحظر، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطبيق قرارات لجنة كورونا بكل حزم، مشيرًا أنه لا تهاون مع من يخالف القرارات، حرصًا علي السلامة العامة للمواطنين، مؤكدًا أن الحملات مستمرة يوميًا صباحًا ومساءً، لمتابعة الإجراءات الاحترازية، مضيفًا أنه تضمن القرار استثناء المطاعم والكافتريات الكائنة بالمنشٱت الفندقية وكذلك محال البقالة التموينين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانه بمحطات الوقود وأسواق الجملة المرخصة.