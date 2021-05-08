ضبط 532 شيشة وغلق 53 مقهى بالقليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوية جولة مسائية موسعة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة استمرت حتي الساعات الاولى من صباح اليوم، تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها علي مدار يومين ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، ورافقه خلالها اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ونائب رئيس مدينة بنها،وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وتفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة، وذلك بالتوازي مع قيام نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية ، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 وحتى 21 مايو من الشهر الجاري"لمدة أسبوعين" درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملات عن ضبط 532 شيشة وتحرير 373 محضر عدم ارتداء كمامة و 125 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 53 مقهى.

وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمره في كافة مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ أبريل وحتى أمس الجمعة عن ضبط 4873 شيشة و تحرير 2703 محضر عدم ارتداء كمامة و268 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 399 مقهى مخالفة

وقد شدد الهجان على ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والأحياء والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا ، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

وأكد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتي تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.

وناشد الهجان المواطنين مجدداً الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات،ومؤكدا أهمية الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد،حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع،مشيرا الى أهمية أن يكون المواطن عاملا مساعدا في الدفع بجهود وخطة الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين من تداعيات جائحة كورونا ، وتسير في كل الاتجاهات توازيا مع خطة شاملة في هذا الشأن.