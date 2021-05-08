تحرير 390 محضرًا لغير المتلزمين بتطبيق الاجراءات الاحترازية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية حررت 390 محضرًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال حملاتها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية ودور السينما والمسارح بدءًا من الساعة التاسعة مساءًا اعتبارًا من 6 مايو 2021 ولمدة اسبوعين لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

كان محافظ أسيوط قد تلقى تقريرا من إدارة الأزمات والعمليات عما أسفرت عنه حملات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في اليوم الثاني والذي تضمن تحرير 104 محضر عدم التزام بمواعيد الغلق الجديدة و233 محضر لعدم إرتداء الكمامة الواقية و7 محاضر غلق محلات و4 محاضر نظافة و10 محاضر بيئة و42 محضر إشغال كما تم ضبط 51 شيشة بالمقاهي بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن حفاظا على صحة المواطن.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بحملات مكثفة ميدانية منذ بدء تطبيق قرار الإغلاق في التاسعة مساء لمتابعة الالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث قام رؤساء الوحدات المحلية في اليوم الثاني بعدة حملات كما قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بحملة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة رؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية أسفرت عن تحرير 390 محضرا منها 31 محضرًا بمركز ساحل سليم و52 محضرا مركز الغنايم كما حرر حي غرب مدينة أسيوط 42 محضرا ومركز الفتح 37 محضرا وحرر مركز منفلوط 40 محضرا للمخالفين ومركز أبنوب 28 محضرا ومركز أسيوط 49 محضرا وحي شرق 15 محضرا بينما حررت الوحدة المحلية لمركز صدفا 4 محاضر ومركز ديروط 30 محضرًا والبداري 20 محضر بالإضافة إلى 23 محضرا بمركز أبوتيج و19 محضرا بمركز القوصية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لأصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على الفوضى مطالبًا المواطنين بالالتزام القرارات ومنع التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وراتداء الكمامة حرصا على سلامة الجميع معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملات متابعة غلق المحلات (15)

حملات متابعة غلق المحلات (7)

حملات متابعة غلق المحلات (6)

حملات متابعة غلق المحلات (4)