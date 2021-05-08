محجوب: سوق العمل العالمي فقد 255 مليون وظيفة بسبب كورونا

قالت الدكتورة مها المحجوب، رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تعمل على رصد ومتابعة تداعيات أزمة كورونا علي سوق العمل المصري والإقليمي والأفريقي والعالمي وحول ما يجري من تأثيرات في هذا الأمر الهام والذي يتعلق بالعنصر البشري ومعدلات البطالة

وأضافت المحجوب لـ«الدستور»، أن التداعيات التي خلقتها أزمة كورونا تعتبر من المستجدات التي أثرت تأثيرا مباشرا على سوق العمل وفرص العمل أمام الشباب وفقدان العديد من العاملين لوظائفهم على مستوى العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية خاصة في قطاع السياحة، وأكدت منظمة العمل الدولية أنه قد تم فقدان 255 مليون وظيفة بدوام كامل، خلال عام 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وأن الخسائر في 2020 تقدر بـ255 مليون وظيفة بدوام كامل شملت 114 مليون عامل.

استخدام روبوتات الآلي

وأفادت رئيس لجنة العمل، يتوقع أصحاب العمل أنه بحلول عام 2025 ستنخفض الأدوار الزائدة عن الحاجة بشكل متزايد من 15.4٪ من القوة العاملة إلى 9٪ (تراجع 6.4٪)، وأن المهن الناشئة ستنمو من 7.8٪ إلى 13.5٪ (نمو 5.7٪) من إجمالي قاعدة الموظفين المشاركين في الشركات.

ونوهت أنه بناءً على هذه الأرقام، نقدر أنه بحلول عام 2025، قد يتم إزاحة 85 مليون وظيفة عن طريق التحول في تقسيم العمل بين البشر والآلات، مع ذلك، قد تظهر وظائف أكثر -97 مليون- أكثر تكيفًا مع التقسيم الجديد للعمل بين البشر والآلات والخوارزميات.

ترجع معدلات البطالة بمصر

وأكدت أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2% في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8% عن الفترة ذاتها من 2019، ويرجع ذلك الي المشاريع القومية التي قامت بها الحكومة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هذه المشاريع لم تعمل فقط على توفير فرص العمل، ولكنها عملت على تغير الخريطة العمرانية في مصر، وإنشاء مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المدن الحالية، توفير سكن مناسب لكافة فئات المجتمع المصري، وتوفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل.