1631 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت السلطات الصحية في جمهورية التشيك 1631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليتخطى إجمالي الإصابات المسجلة بالبلاد منذ بداية تفشي الوباء نحو مليون و600 ألف حالة.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) اليوم /السبت/ - أن الزيادة اليومية في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لاتزال تحت حاجز الألفي إصابة لليوم الثالث على التوالي.



وأشار الراديو إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 3.6 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في البلاد حتى الآن، مضيفا أن أكثر من مليون شخص تلقوا الجرعتين اللازمتين من اللقاح المضاد للفيروس.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.