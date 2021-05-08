ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل أجهزة كهربائية في الإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق نشب في محل أجهزة كهربائية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال العاملين بالمحل عن الحريق.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمحل أجهزة كهربائية بمنطقة المنشية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده الى المحلات المجاورة دون وقوع إصابات وجارى إجراء عملية التبريد من قبل قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين ان نشوب حريق بمحل "أجهزة كهربائية " بالعنوان المشار إليه، وأسفر الحريق عن تفحم عدد من الأجهزة الكهربائية عبارة عن "غسالات وثلاجات " بالمحل وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات وتم السيطرة على النيران من قبل قوات الحماية المدنية ومنعها من امتدادها إلى باقي المحال المجاورة والعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة بمخزن ورق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغًا من شركة النجدة بنشوب حريق بأحد محلات شارع جانبي من شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق المدينة.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والدفع بسياراتي إطفاء، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن ورق، وامتداد النيران إلى باقي الأوراق مما ادي الي اشتعال النيران، علي الفور تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة أو الشقق الكائنة بالعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقي مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بوجود حريق داخل نادى سبورتنج، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في لوحة تشغيل السونة في جيمينزيوم السباحة أدى إلى حريق في غرف السونة بالجيم.

وعلي الفور تم إخماد الحريق بطفايات الحريق بالنادي، والإستعانة بالمطافى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وخسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.