قصة فيلم أحمد نوتردام لـ رامز جلال في عيد الفطر المبارك

عقب طرح البوستر الدعائي لفيلم رامز جلال الجديد ، أحمد نوتردام ، يسارع الكثير من المواطنين بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل قصة فيلم أحمد نوتردام الذي يتم عرضه خلال أيام العيد المتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير قصة الفيلم و أبطاله و البوستر الدعائي الرسمي للفيلم.

قصة فيلم أحمد نوتردام

أعلن الفنان رامز جلال عن صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طرح فيلمه الجديد " أحمد نوتردام" خلال موسم أيام عيد الفطر المبارك والذي تدور أحداثه حول صحفي شاب بقسم الحوادث يتابع أحداث قتل واسعة لسيدات بنفس الطريقة على يد سفاح الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي التي تثبت التحريات تأثره برواية أحدب نوتردام الفرنسية لذلك يلجأ بطل الفيلم إلى إجراء عملية جراحية ويطلق على نفسه أحمد نوتردام ليجذب انتباه السفاح وتبدأ الأحداث.



البوستر الدعائي لفيلم أحمد نوتردام

أطلق الفنان رامز جلال بوستر فيلمه الجديد أحمد نوتردام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي يظهر فيه مرتين أحدهما بملامحه الحقيقة والثانية بملامح الشخصية التي يؤديها "أحدب نوتردام" و هو يمسك في يده مصباح عتيق وخلفه أثرا الكنيسة ولقى البوستر الدعائي للفيلم منذ إطلاقه ردود أفعال هائلة بين جمهور رامز والذي تضاعف عقب تقديمه لبرنامج المقالب الرمضاني الذي يقدمه على شاشة قناة MBC مصر منذ عدة سنوات وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن والرياضة بمختلف دول العالم يتعرضون خلال حلقات الموسم الرمضاني إلى مجموعة من المواقف والضغوطات

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أبرز نجوم الفن المشاركين في فيلم أحمد نوتردام

يبحث الكثير من جمهور الفنان رامز جلال على قصة فيلم أحمد نوتردام و أبرز نجوم الفن المشاركين في العمل وهم الفنانة غادة عادل والفنان بيومى فؤاد والفنان حمدي المرغني والفنان انتصار والفنان محمد ثروت ونخبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي بالإضافة إلى الفنان خالد الصاوي والفنان رامز جلال الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري الفيلم سيعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك بجميع دور العرض المصرية.