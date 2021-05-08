السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شؤون الحرمين» تكثف استعداداتها لاستقبال المصلين والمعتمرين لليلتي 27 و 29 رمضان

المسجد الحرام
المسجد الحرام

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمصلين لليلتي الـ 27 و 29 من شهر رمضان المبارك بالحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت - أنها كثفت عمليات التطهير والتعقيم والأمور التشغيلية الفنية وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم آليات الدخول والخروج، وتفويج المعتمرين وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمعتمرين والمصلين بتوجيه وإشراف من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.


وأشار حيدر إلى أن الرئاسة أكدت تكامل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاته لضمان سلامتهم وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن الرئاسة تحرص على تكثيف جهودها تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر وتبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين.


ورفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى الجاهزية مع دخول العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مكتب الإنشاءات بوزارة المالية.

وأتاحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة المزيد من مواقع مشروعات التوسعة السعودية الثالثة والتوسعات المحيطة بها للمعتمرين، الذين خصص لهم كامل أدوار مبنى المطاف باستثناء دور السطح لأداء شعيرة الطواف فقط، وباقي مباني التوسعة للمصلين.

وعملت الرئاسة على تهيئتها وتجهيزها بكامل الأنظمة والخدمات الأساسية من نظام للتكيف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات مع متابعة كفاءتها التشغيلية من خلال طاقم هندسي فني متواجد على مدار الساعة.

وفي وقت سابق، أكد مدير الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، خالد بن محمد الحارثي، أن الإدارة ملتزمة بتحقيق التباعد وفق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا خلال عمرة شهر رمضان.

وأضاف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة تقوم بعدة مهام منها التواجد بجوار مقام سيدنا إبراهيم، عليه السلام، وتوجيه المعتمرين وإرشادهم وفق الهدي النبوي، والعمل على تنظيم مصليات النساء في صحن المطاف وأوقات الصلوات المفروضة.

المسجد الحرام المسجد النبوي المعتمرين رمضان المبارك

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