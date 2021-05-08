السبت 08 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا: استئناف الرحلات الجوية مع ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية

قررت نيوزيلندا رفع الحظر على الرحلات الجوية من ولاية نيو ساوث ويلز، وإليها، بداية من منتصف ليل غد الأحد، بعدما قرر المسئولون أن الإصابات المحلية بوباء كوفيد-19 في مدينة سيدني، عاصمة الولاية، لا تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رسالة عبر البريد الالكتروني أرسلها وزير الاستجابة لكوفيد- 19 في نيوزيلندا، كريس هيبكنز: "تسمح وزارة الصحة لشركات الطيران باستئناف الرحلات بداية من الساعة 59ر11 من مساء غد الأحد، حال عدم حدوث أي تطورات مهمة أخرى".

وبدأت نيوزيلندا الشهر الماضي تشغيل منطقة للسفر الحر مع أستراليا، حيث سمحت للمسافرين من جارتها القريبة بعدم الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، بشرط ألا يكون أحد منهم زار أي دولة أخرى خلال أسبوعين قبل دخول البلاد.

وقررت الحكومة النيوزيلندية تعليق الرحلات الجوية مع نيو ساوث ويلز، أمس الأول الخميس، السادس من شهر مايو الجاري، عقب اكتشاف حالتي إصابة محليتين بكورونا، ومنذ ذلك الحين، لم يتم اكتشاف أي إصابات محلية أخرى.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألفا و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

نيوزيلندا الرحلات الجوية الصحة العامة وباء كوفيد كورونا

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