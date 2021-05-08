13 وفاة و491 إصابة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " نابلس 49، سلفيت 4، ضواحي القدس 2، الخليل 4، قلقيلية 3، طولكرم 9، جنين 8، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 10، طوباس 1، بيت لحم 2"، قطاع غزة 398.

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " نابلس 119، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، الخليل 50، قلقيلية 0، طولكرم 109، جنين 51، أريحا والأغوار 3، رام الله والبيرة 0، طوباس 15، بيت لحم 10"، قطاع غزة 1643.

وتم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية: " نابلس 1، الخليل 2، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 9 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 87 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 201 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 266,472 بينهم 193,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

