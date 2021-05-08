السعودية ترفض خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية في القدس

رفضت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، في بيان لوزارة الخارجية الخطط الإسرائيلية لإخلاء منازل الفلسطينيين، وقالت المملكة في بيانها: نرفض خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية في القدس، وتابعت: نرفض فرض السيادة الإسرائيلية على منازل فلسطينية في القدس، كما نددت الوزارة بأي إجراءات أحادية الجانب وتجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا فيما دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، السلطات إلى التحرك "بشكل عاجل" لخفض التوتر في القدس بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في بيان "العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس".

وجرح أكثر من 220 فلسطينيا وستة من رجال الشرطة الإسرائيلية الجمعة معظمهم في باحة المسجد الأقصى في أكبر اشتباكات في السنوات الأخيرة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال المتحدث "يجب على القادة السياسيين والدينيين وفي المجتمع من جميع الأطياف التحلي بضبط النفس والمسؤولية والقيام بكل ما هو ممكن لتهدئة هذا الوضع المتفجر".

مقلق للغاية

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي إن طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس الشرقية "مقلق للغاية".

وحذر المتحدث من أن "هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض".

تصعيد ومطالب بالتدخل الدولي

وفي سياق متصل، حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الجمعة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن "التصعيد الخطير" في شرق القدس، مطالبا بتدخل دولي.



وقال عباس في كلمة تلفزيونية إن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".



وتشهد باحات المسجد الأقصى في شرق القدس مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان الحالي.



كما تشهد المدينة توترا على خلفية خطر ترحيل نحو 500 فلسطيني في حي الشيخ جراح من نحو 27 منزلا بفعل قرارات إخلاء أصدرتها محاكم إسرائيلية بموجب دعاوى رفعتها منظمات استيطانية بحسب مصادر فلسطينية.



وفي السياق، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الذي اعتبرت فيه قرار إسرائيل إخلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليين في حي الشيخ جراح من منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، انتهاكا للقانون الدولي.