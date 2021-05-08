السبت 08 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا عالميا: 3 ملايين و285 ألف وفاة و157 مليونا و577 ألف إصابة

كورونا
كورونا

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين و285 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 157 مليونا وما يقارب من 577 ألف إصابة، تعافى منهم 135 مليونا واكثر من 895 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 836 ألف و558 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,741 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي تعتبر دولة منكوبة بالجائحة، وسجلت رقماً قياسيا جديدا بلغ (4,194 وفاة)، والبرازيل (2,217 وفاة)، واميركا (777 وفاة)، والأرجنتين (609 وفيات)، وكولومبيا (453 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (401,326 إصابة)، والبرازيل (78,337 إصابة)، واميركا (49,491 إصابة)، والأرجنتين (22,552 إصابة)، ومن دول الشرق الاوسط: تركيا (20,107 إصابات).

ومنذ الاسبوعين الماضيين حتى الآن والهند تسجل حصيلة اصابات يومية قياسية تتجاوز عتبه الـ300 ألف إصابة جديدة، وكذلك حصيلة وفيات مرتفعة جداً كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (594,911 وفاة)، والبرازيل (419,393 وفاة)، والهند (238,270 وفاة)، والمكسيك (218,657 وفيات)، وبريطانيا (127,598 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,418,826 إصابة)، والهند (21,892,676 إصابة)، والبرازيل (15,087,360 إصابة)، وفرنسا (5,747,214 إصابة)، وتركيا (4,998,089 إصابة).

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